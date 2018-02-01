湖北建成首個5G試驗基站

新華社2月1日消息，湖北首個室外5G試驗基站1日在武漢開通，這意味着5G技術在湖北的規模組網規模試驗已進入攻堅階段。

記者在中國移動湖北分公司看到，新開通的5G基站是在原有站址的基礎上設立5G設備。工作人員現場進行了外場測試，5G網絡最高速率13Gbps，時延1毫秒，單用戶5G網絡速率穩定維持在1.2Gbps以上。

與4G相比，5G可以快到什麽程度呢?中國移動湖北分公司負責人介紹，相比于4G每秒100Mb的峰值速率，5G網絡將達到至少10倍于4G的峰值速率。按照這個速率，用戶一眨眼就可以下完一部超高清電影。

“5G并不是簡單的4G加上1G，傳輸速度變得更快了隻是其一，它將帶來的一種全新改變。”中國移動湖北分公司負責人介紹，5G具備的毫秒級時延和超高密度連接兩個特性將在車聯網、智慧家居、智慧城市建設中“大展身手”，把我們的生活全面帶入智慧時代，萬物互聯將成為現實。

按工信部規劃，我國將在2018年年底完成5G規模組網測試，2020年啓動5G商用。湖北移動計劃2018年在武漢城區建設100多個5G基站實現5G連續覆蓋，開展相關技術驗證和測試，并和武漢本地的垂直行業龍頭合作進行5G業務示範。

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