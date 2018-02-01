康和證新董座由鄭大宇接任 將打金融創新牌

康和證券 (6016-TW) 今 (1) 日召開董事會，通過由代理董事長鄭大宇接任董事長。鄭大宇表示，未來將延續既有優勢，引導企業轉型，面對互聯網時代來臨，康和證將持續強化金融科技和數位行銷，同時完善風險控管能力，將努力打造穩健獲利的康和。

鄭大宇在康和證券集團的歷練完整，從康和投顧歐洲基金業務的拓展、康和證券與大陸國元證券的策略聯盟，到康和期貨取得新加坡交易所 (SGX)、香港交易所 (HKEX)、日本交易所集團 (JPX Group)、歐洲期貨交易所 (Eurex)、芝加哥商品交易所集團 (CME group)、洲際交易所集團 (Intercontinental Exchange, ICE) 等國際各大交易所會員資格，皆為鄭大宇一手大促成。

由於鄭大宇在康和邁向國際化的過程中均扮演重要的推手，董事會期許鄭大宇接任董事長後，能帶領康和建立國際化與金融創新的新企業形象。

鄭大宇指出，康和將以「研究」和「資訊」做為核心來輔助「自營」、「承銷」和「經紀」三大主要獲利引擎，需持續整合內部資源，提供客戶更完整專業的服務。

康和證券自結去年稅後淨利為 6.84 億元，每股盈餘 1.14 元，獲利金額創 1997 年以來的 20 年最佳紀錄；子公司康和期貨自結每股稅前盈餘 1.27 元，也較前一年大幅增加 1.7 倍，獲利成長幅度高居所有期貨商之冠。