〈鉅亨觀點〉最沒有聲音的副總裁接棒 能否站在彭淮南肩上看得更遠

行政院今 (1) 日拍板，新任台灣央行總裁將由現任副總裁楊金龍接任，外界認為，這是小英政府打出來的安全牌，也代表央行過去穩定的雙率政策可獲得延續貫徹。

不過，楊金龍終其一生均待在央行，過去似乎沒有特別的戰績，還被稱為最沒有聲音的副總裁，今年適逢新台幣強升的大波動年代，能否有足夠力量抵擋得住，且貨幣政策操作是否熟稔得宜，備受關注。

日前財信傳媒董事長謝金河曾指出，楊金龍若是當總裁，等於是彭淮南繼續當家，而總統蔡英文也可暫時避開各方人事角力讓央行人事單純化。

而總統府發言人林鶴明也曾表示，央行最重要任務就是維持總體經濟的穩定，而蔡總統認為無論人選是誰都應該具備抗壓性、維持獨立性，同時與相關的部門具備良好溝通。

外界看待，楊金龍在央行歷練近 30 年，不僅是具純正血統的央行人，也是彭淮南最得力的左右手，由楊金龍接任等於彭淮南過去一貫採取的雙率政策可望被延續。

楊金龍在市場上知名度的確遠遠低於彭淮南，不過，從彭淮南日前曾表態央行總裁人選必須具備「專業」、「道德操守」、「勤奮」3 大條件來看，楊金龍的學經歷相當完整，且具備央行多個單位的歷練，符合專業的條件，而個性謹慎和內斂的他，跟隨著彭淮南全年無休到央行辦公，也符合操守和勤奮的條件。

在各主要央行今年都可能開始展開升息腳步之下，外界預期今年將是匯率大動盪的時代，台灣這艘小船如何在航空母艦接連掀起的漣漪中維持穩定？

外界一般認為，「彭規」仍被視為解決之道，然而，在彭總裁去意甚堅的態勢下，小英政府選擇了彭淮南一手栽培的楊金龍作為接任人選，呼應了日前中經院董事長胡勝正所稱，最簡單的做法就是「複製一個彭淮南」。

不同的是，彭淮南作風一向被外界解讀為強勢，反觀楊金龍多被提到的是溝通能力佳，面對著國內對於雙率雜音不斷，外有國際熱錢伺機而動之際，楊金龍能否站在彭淮南這個巨人的肩膀上看得更遠，並繳出自己的另一番成績，備受各界注目。