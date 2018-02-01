〈央行新總裁拍板〉石英元件廠商看法 央行要維持匯率動態穩定

石英元件廠晶技 (3042-TW) 2017 年營收與獲利同步下滑，除本身手機應用端產品銷售未符合預期，部分損失也來自包括人民幣及新台幣匯兌損失，也因此，新任央行總裁楊金龍確定接任，業者多高呼，希望新總裁能維持新台幣動態穩定。

同屬石英元件產業的希華晶體 (2484-TW) 董事長曾穎堂指出，以外銷產業希華晶體而言，來自新台幣升值走勢對該公司獲利損傷也大，不是公司不願避險，而是無從避險起，希望中央銀行總裁由楊金龍接任同時，對於匯率升貶，能讓業者有軌跡有循。

曾穎堂指出，就石英元件業者的銷售來看，每季的產品降價本來就無可避免，在新台幣走升同時，只能尋求與客戶端協商減緩降價幅度，根本沒有能力要求提高售價。

台灣晶技自結 2017 年全年營收 87.82 億元，年減 8.88%，稅前盈餘 10.7 億元，年減 9.7%，每股稅前盈餘為 3.47 元，其中來自新台幣的匯兌損失達 7000 餘萬元，認列人民幣的匯兌損失達 6000 餘萬元。

晶技主管指出，新台幣狂升，固然有外資匯入等因素干擾，但要央行勉強阻升也有困難；只是匯率波動太大，不僅使公司蒙受匯兌損失，台幣狂升的結果，連毛利率也下滑；期望楊金龍出任央行總裁後，能維持新台幣動態穩定。