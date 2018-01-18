晶技網通應用去年首超越手機 占營收比重達3成

石英元件廠晶技 (3042-TW) 去年手機應用零組件銷售不如預期，不過網通產品應用成長到占營收 30%，銷售占比正式超越手機；至於晶技積極努力爭取的汽車應用仍未跨越 5% 的水準。

晶技 2017 年在包括手機零組件、感測元件等手持設備市場業務成長不如理想，但預期 2018 年業績可望逐步發酵，成為業績成長的動力來源。晶技石英元件並為蘋果及中國大陸重要品牌手機的供應商。

晶技去年 12 月營收 7.48 億元，月 4.7%，年減 13.42%；第 4 季營收 22.68 億元，是全年單季最高營收，季增 0.08%，年減 14.2%，累計去年營收 87.82 億元，年減 8.88%。

晶技內部統計，就產品應用端來看，網通產品應用成長到營收 30%，銷售占比超越手機的 29%，PC 應用占 20%，物聯網應用占 7%，而汽車應用仍未跨越 5% 的水準。

晶技自結去年 12 月稅前盈餘為 7035 萬元，月減 22.6%，年減 44.3%，單月每股稅前盈餘約為 0.23 元；累計 2017 年全年營收 87.82 億元，年減 8.88%，稅前盈餘 10.7 億元，年減 9.7%，每股稅前盈餘為 3.47 元。

台灣晶技股價今天早盤開高震盪走高，最高達 44.8 元，成交量超過 7200 張，為近兩年來最大成交量。