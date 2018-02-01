H&M銷售恐創10年最慘、閉店潮、擴店緩 該如何自救？

中國新聞網今 (1) 日報導，1 月 31 日，快時尚品牌 H&M(STO: HM-B) 發布 2017 年第四季度財報，在截至 11 月 30 日的 3 個月內，總銷售額為 584.81 億瑞典克朗，年減 4%。

H&M 方面還透露，2017 年 12 月和 1 月公司總銷售額僅增長 1%，這意味著 2018 年一季度的單季銷售額，很可能達到十年來最低增幅。RBC 分析師認為，1% 的銷售增長意味著 H&M 的總營收將會呈現個位數下滑。財報發布後，H&M 股價開低走低，終場下跌 10.6%，創下 2008 年 11 月以來的最低值。

H&M 10 年來股價表現。(截圖自 Google)

此外，新浪財經今 (1) 日援引彭博報導，瑞典服裝連鎖店 H&M 今年的新增店鋪凈值將減少至 220 家，為 2010 年以來的最低水平，增長速度將從 1999-2017 年間平均的 12% 下降至只有 4.6%。 H&M 關店數量將大幅增長至將近 20 年以來的最高水平，越來越多的消費者喜歡網購給這家服裝零售巨頭帶來衝擊。

H&M 今年的關店數量預計將達到 170 家，開新店總數 390 家，關店的數量將是至少 1998 年以來最大。關店數量和新開店數量之比將達到 44%，2017 年的時候只有 19%，而在 1999-2017 年間，平均水平只有 12%。

H&M CEO Karl-Johan Persson 在財報中表示，2017 年時尚行業快速變化，公司犯了一些錯誤，部分地區的銷售額出現了下滑，實體門店表現不佳，但是新推出的品牌 (Arket 和 / Nyden) 受到了消費者的歡迎。他透露，2018 年，H&M 將通過三方面繼續自救：提供更好地消費者體驗、投資新技術，提高效率以及更多元化的品牌組合。

據瑞典媒體 Breakit 消息，H&M 集團將於 4 月份推出一個名為 P12 的大型折扣電商平台，目前已有 60 個品牌同意加入。對此，H&M 公關部門負責人 Kristina Stenvinkel 回應稱集團現階段正在進行許多項目，但不會對傳言作出評論。據悉，2 月 14 日，H&M 會進一步公布轉型計劃，等待 2018 年的大考。

2018 年，H&M 將會放緩開店速度，預計增加 390 家線下門店（去年該數字為 479 家）。除了線下門店外，H&M 將擴張電商業務也作為工作重點，財報中特別提及，今年 3 月份，H&M 的天貓旗艦店就會上線，Karl-Johan Persson 強調入駐天貓將有利於進一步挖掘中國消費者的潛力。此前，H&M 和天貓方面表示，雙方還將探討更多新零售合作的可能，打通線上線下的體系。