【異動股】樂視網(300104-CN)持續第七個跌停 賈躍亭質押股權已爆倉

今日(2月1日)早盤，樂視網(300104-CN)迎來復牌後的第七個跌停，現報7.34元，超510萬手的賣單堆積，宣告着跌停還將繼續。賈躍亭已將所持樂視網股權悉數質押，且未見披露及時補充質押物，因此保守預估，最新股價已跌穿賈躍亭平倉線，即賈躍亭爆倉了。

1月31日晚間，樂視網發布公告，再次強調公司實際控制人可能發生變更的風險。盡管公告未披露賈躍亭質押股權的平倉線，但經業内人士和測算，除非質押率異于行規，否則賈躍亭上述質押的平倉線應在8.4元左右，2月1日7.34元/股的收盤價已遠低于此。

前述樂視網公告已經明确：“金融機構將有權處置上述已質押的股權，從而可能導緻公司實際控制人發生變更。”換言之，盡管法律意義上未變化，但實際上，此時的樂視網已經和賈躍亭沒有關系了，金融機構將采取多種辦法處置質押股權。

賈躍亭爆倉對于上市公司運營的影響可以忽略不計。自從賈躍亭遠走他鄉後，樂視網已經被孫宏斌實際掌控，2017年預計巨虧116億元的操作，也可視作孫宏斌在清理賈躍亭留下的包袱。

目前賈躍亭持有的樂視網股份均在司法凍結狀態，金融機構很有可能最後通過協議轉讓、司法程序等方式退出。

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