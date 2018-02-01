【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股震盪翻紅

前一晚美國股市大跌，國際股市動盪，台股早盤開低，台積電抗跌走升帶動下，加權指數由黑翻紅走高，尾盤出現大筆賣單摜壓近 39 點，指數收盤上漲逾 27 點。終場台指期上漲 33 點 (+0.3%)，逆價差 5.79 點，電子期上漲 2.4 點 (+0.52%)，正價差 0.02 點，金融期上漲 2 點 (+0.16%)，逆價差 2.51 點，非金電期上漲 2 點 (+0.02%)，逆價差 5.35 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1373 口，淨空單部位 3153 口；投信淨空單減少 123 口，淨空單部位 35801 口；外資淨多單增加 1367 口，淨多單部位 49683 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅紡錘線，指數在週均線壓力與月均線支撐間震盪，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1332 億元，外資上市現貨買超金額約 25.09 億元，期貨未平倉淨多單 49683 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.36 變動到 1.75，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權上移到 10,800 點，外資選擇權淨空單部位 169,218 口。

