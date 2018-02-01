【大昌投顧】盤前分析－金融指數反彈，尚未站回月線支撐，恐持續整理



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走高，早盤受美股跌勢影響，跌幅甚重，不過隨即買盤拉升，午盤由黑翻紅，尾盤雖有賣壓浮現，仍力守 11000 點整數關卡，以上漲 27.01 點作收。短線上月線支撐止跌，而月、季線趨勢上揚，仍是偏多看待，但呈現量價背離，恐進入整理，籌碼面外資由賣轉買，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數也開低走高，力守月線支撐，但目前量價持續背離，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數反彈，尚未站回月線支撐，恐持續整理。電子指數月線並未回測，位階仍相對強勢，不過部分權值股不宜再破低較佳，而強勢族群有 PA、被動元件、散熱模組、光通訊等。傳產類股則由食品、鋼鐵、電池材料等表現較佳。

4. 行政院主計總處於 1/31 發布去年經濟成長概估，在出口、民間消費優於預期下，第 4 季經濟成長達 3.28％、為近 11 季最高。併計前三季，去年經濟成長 2.84％也創下近 3 年最高，預期今年經濟復甦力道仍將持續增強。

5. 全球 5G 通訊將於 2020 年正式商轉，台灣跟緊腳步定調今年為 5G 建置年，而未來 5G 完成後，將可望帶動車聯網，以及相關智慧家庭等運用。

