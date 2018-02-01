【統一證券】盤前分析－走勢止穩，紅包行情啟動，偏多操作不變



◆盤勢分析

台股昨日雖受美股影響開低，但盤中市場情緒回穩，川普國情咨文演說表現如預期使亞洲股市普遍走揚，帶動指數止跌轉升，重返盤堅格局。對於後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部份。美國總統川普於昨日發表 2018 年國情咨文演說，提及將要求國會產出一份至少 1.5 兆美元的基礎建設投資法案，並針對貿易關係強化公平性並修補不利於美國的貿易協議，以及移民政策廢除抽籤制度改以擇優制等。全篇演說內容及方向符合媒體預期，並無市場先前擔憂的脫稿激進演出；在美國政府將推出基礎建設投資法案下，基建需求拉升可望刺激實體經濟的持續走揚，進而推升股市等次級市場的活絡度，對美股屬正面因素。

第二、中國統計局公布 1 月份製造業 PMI 指數為 51.3，穩健符合市場預期；在中國製造業隨供給側改革的進行，持續保持穩步擴張走勢下，PMI 已連續 18 個月高於榮枯線，且在春節假日臨近下，帶動消費品製造業成長加快，將明顯拉動經濟增長，有利陸股後勢穩步走升。

第三、技術面觀察。台股指數昨日回測月線支撐有守，盤中走勢止穩翻揚，且成交量再度小幅縮減，整理態勢明顯；在外資籌碼持續穩定未有大動作翻空，月線扣抵值仍低，短暫震盪整理後多方格局仍將延續。

第四、以煉爐鋼渣回收為主要業務的台灣鋼聯 (6581) 昨日為掛牌首日，在產業前景樂觀及台鋼資源投產預期下，股價大漲 29.8%，也帶動主要股東包括東鋼、豐興、海光股價均強勢走升。在蘋果新機軟硬結合板題材加持下，欣興走勢強勁，股價創 33 個月新高。

