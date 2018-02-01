中國金融監管存重大風險隱患，如「貓鼠一家」和「無照駕駛」亂象

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國中央紀委駐中國人民銀行紀檢組組長徐加愛最新撰文指出，當前中國金融領域出現一些重大風險隱患，如金融監管中的「貓鼠一家」、出現大量「無照駕駛」，以及眾多非法集資等金融亂象，給人民群眾帶來重大損失。中紀委網站本週稍早刊登徐加愛文章內容提到，要推進全面從嚴治黨同向發力，堅決鏟除滋生各種金融風險的土壤，實現所有金融活動監管全覆蓋、無例外、無縫隙、零風險。「金融是現代經濟的核心，是『國之重器』。特別是央行工作，是貨幣政策的總閘門、金融風險的總關口，在經濟發展和社會穩定大局中有著極端重要的地位，說到底是政治性極強的工作，事關國家安全和國家利益，事關老百姓切身利益，事關黨的執政基礎。」



央行掌握著貨幣政策的制定權、金融政策的綜合協調權、金融外交的談判權和向黨中央、國務院的建議權，如果摻雜著私心雜念，就絕不是「小偷小摸」的問題，而是「動搖國本」的重大問題。



徐加愛指出，除了做好重點領域風險防控和處置、堅決打擊違法違規金融活動、加強薄弱環節監管制度建設外，更需要在治本上下功夫，「推進全面從嚴治黨同向發力，堅決鏟除滋生各種金融風險的土壤，實現所有金融活動監管全覆蓋、無例外、無縫隙、零風險。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』