【大慶證券】投顧盤前－月線有撐，類股輪動



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚在重挫後反彈，然尾盤漲幅收斂，主要反應川普首次國情咨文，以及經濟數據優於預期，在川普的第一次國情咨文中，明確點出包括團結、撥款至少 1.5 兆美元重建基礎建設、繁榮經濟、移民問題以及重建核武軍力等重點，當中的基礎建設、國防以及繁榮經濟將為未來市場產業成長的方向，而 ADP 美國私人企業 1 月新增就業達 23.4 萬人，優於預估的 18.5 萬人，為連兩個月表現強勁。雖然美股短線擔憂通膨以及 fed 升息，導致近日股債雙跌，不過在經濟持續復甦，加上川普施政利多尚未全數反應下，研判美股仍可維持高檔震盪甚至再創高走勢，在四大指數月線未出現長黑跌破前，都不必過度擔憂。

昨日台股早盤開低，所幸指數打到月線有撐反彈，終場上漲 27 點收 11103 點，成交量 1358 億。指數回測月線有撐，顯示多方仍未棄守，惟量能萎縮，指數也未重新站上 5、10 日均線，反彈顯得較為無力，在量能未進一步提升下，研判指數短線將趨於震盪。所幸外資依舊偏多，期貨多單再次加碼 1367 口，淨多單來到 4.9 萬多口，現貨也轉買超 24 億，外資偏多操作有助推升台股走強，短線只要月線未有效跌破，指數震盪後仍有機會上攻。

觀察盤面，電子股依舊為盤面主流，具漲價題材的矽晶圓、被動元件、MOSFET 等族群股價在經過回檔後，走勢相對平和，反觀 3D 感測族群，在 MWC 展題材加持下，包括穩懋、精材等股價皆上漲，此外，位階較低的車電族群今日亦有表現，包含智伸科、明泰、佳凌… 等，沉寂一時的電動車族群也不甘落後，電池相關的康普、美琪瑪上漲超過 4%，連接器廠凡甲也收紅。傳產部分，油價雖續跌，但仍維持在相對高檔位置，其餘原物料報價亦同，塑化股的台塑、東聯、中石化… 等止跌反攻，鋼鐵股也在新掛牌的鋼聯大漲 29% 帶動下，新光鋼、大成鋼漲幅也均超過 3%。美元指數短線弱勢，推升原物料報價，加上川普推 1.5 兆美元的基建設施計劃，對原物料的需求增加，持續看好。整體來看，盤面維持輪動，惟指數來到高檔，個股漲多需留意獲利賣壓，建議尋找位階較低、籌碼安定個股，防範多殺多風險，族群可參考 3D 感測、矽晶圓、5G、車電、電動車、LED、AI、塑化、鋼鐵、紡織等。

