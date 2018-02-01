【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股重挫 台股翻紅力守月線



◆期貨走勢

台指期週三上漲 33 點至 11098 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 5.79 點，電子期轉為正價差 0.17 點，金融期轉為逆價差 - 2.31 點。現貨部分，三大法人買超 52.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 117 口至 10729 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1367 口至 49683 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1996 口至 9302 口。

週二晚間美股三大指數收黑，其中道瓊大跌 362 點，創去年 5 月 17 日以來單日最大跌幅，拖累週三亞股早盤下跌開出，而盤中川普的國情咨文圓滿落幕使市場擔憂情緒漸退，美股電子盤與部份亞股指數翻紅，台股自 11000 點附近反彈翻紅收復 5 日線，不過尾盤賣壓出籠使 5 日線得而復失，終場加權指數上漲 27.01 點至 11103.79 點，成交量能 1333.36 億，較前一日縮減 58.74 億。技術面來看，週三加權指數紅 K 留長上下影線，影線高低點約落在上方 5 日線及下方月線附近，目前 MACD 與 KD 等技術指標持續死亡交叉向下，且近期國際股市波動程度加劇，仍須注意未來台股月線是否能守穩。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 升至 1.75，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.4% 降至 10.38%，賣權平均隱含波動率由 12.53% 升至 12.55%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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