

◆盤勢分析

1.Fed 決議維持利率不變，但預期通貨膨脹今年將上升，並持穩於約 2% 目標。ADP 公司公布，美國私人企業 1 月新增就業 23.4 萬人。分析師預估為新增 18.5 萬人。已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期，81% 銷售優於預期。週三美股上漲，漲幅介於 0.05 至 0.82％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮且反彈大於 20 日均量為化解盤整的兩大前提。

（2）均線：支撐為 11,000 至 11,100 點，壓力為 11,270 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值高於 50，短線震盪整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日 / 10 日線之上並續創新高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、遊戲、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融等。

4. 虛擬貨幣挖礦熱潮帶動下，被動元件固態電容缺口高達六成，交期拉長至六個月，加上成本墊高，台廠近期首次向客戶表態漲價，若漲價成功，鈺邦（6449）、金山電（8042）、立隆（2472）、智寶（2375）等供應商將受惠。留意政府金融管制對虛擬貨幣的影響。

5. 聯發科去年以來積極進行產品調整，去年第四季終於見到成果，毛利率爬升至 37.5％，寫下 7 季以來新高。聯發科執行長蔡力行預期，隨著曦力（Helio）新產品將在今年第二季放量出貨，今年毛利率將可望保持在 36～39％的水準。非手機晶片將成聯發科未來長線營運的成長動力。

6. 在上游材料價格不斷上漲之下，晶片電阻基板廠九豪（6127）已與晶片電阻客戶展開議價，擬調漲全系列陶瓷基板價格 5～15％，新訂單就採用新價格，九豪預期，整個第 1 季基板產能將維持滿載稼動情況，平鎮廠、昆山廠已開始慰留員工，希望在農曆新年維持稼動率、加班生產。觀察九豪能否挑戰月線成功。

