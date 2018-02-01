美股盤後─道瓊收高72點 創2016年3月以來最大單月漲幅 盤中大漲287點

美國股市週三上漲，2018 開年表現強勁。道瓊盤中一度大漲 287 點，終場收高 72 點，縮小漲幅。道瓊工業平均指數與 S&P 500 均創下 2016 年 3 月以來最大單月漲幅。

1 月，道瓊與 S&P 500 分別上漲 5.6% 與 5.8%。Nasdaq 本月上漲 7.3%， 創 2015 年 10 月以來最大單月漲幅。



道瓊工業平均指數收高 72.50 點或 0.28% 至 26149.39。

Nasdaq 指數收高 9.00 點或 0.12% 至 7411.48。

S&P 500 指數收高 1.38 點或 0.05% 至 2823.81。

費城半導體指數收高 11.06 點或 0.82% 至 1361.50。

聯準會 (Fed) 今日決議維持利率不變，其會後聲明公布後，主要指數一度反轉走低。

Fed 今日決議維持利率不變，但預期通貨膨脹今年將上升，並持穩於約 2% 目標。該消息公布後，債券殖利率上升。

分析師說，Fed 會後聲明小幅偏向鷹派，股市因而回檔。

經濟消息方面，ADP 公司公布，美國私人企業 1 月新增就業 23.4 萬人。分析師預估為新增 18.5 萬人。

前二個交易日，主要指數大幅下挫，道瓊指數大跌逾 500 點。債券殖利率上升，使得股市受到壓力，投資人擔憂利率走高，可能終結多頭市場走勢。

分析師說，短期而言，該跌勢對股市造成了傷害，指數跌破了月線，且漲跌比差距大，成交量上升。

今日多家企業公布季報，顯示獲利與收入均優於預期。目前為止，企業獲利大多優於預期。

週三上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期，81% 銷售優於預期。

週五，美國將公布 1 月就業報告，為投資人所重視。

川普總統於週二晚間發表國情咨文，分析師說，內容沒有任何意外。