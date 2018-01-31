習近平：加快發展先進制造業 協調推進粵港澳大灣區發展

據新華社31日消息，中共中央政治局1月30日下午就建設現代化經濟體系進行第三次集體學習。中共中央總書記習近平主持學習時發表了講話。

習近平指出，建設現代化經濟體系，需要紮實管用的政策舉措和行動。一是要大力發展實體經濟，築牢現代化經濟體系的堅實基礎。要深化供給側結構性改革，加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深度融合。二是要加快實施創新驅動發展戰略，強化現代化經濟體系的戰略支撐，加強國家創新體系建設，強化戰略科技力量，推動科技創新和經濟社會發展深度融合，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展。三是要積極推動城鄉區域協調發展，優化現代化經濟體系的空間布局，實施好區域協調發展戰略，推動京津冀協同發展和長江經濟帶發展，同時協調推進粵港澳大灣區發展。鄉村振興是一盤大棋，要把這盤大棋走好。四是要着力發展開放型經濟，提高現代化經濟體系的國際競争力，更好利用全球資源和市場，繼續積極推進“一帶一路”框架下的國際交流合作。五是要深化經濟體制改革，完善現代化經濟體系的制度保障，加快完善社會主義市場經濟體制，堅決破除各方面體制機制弊端，激發全社會創新創業活力。

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