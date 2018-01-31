【大行報告】大摩料中鐵建、中車時代電氣及中國中車股價將升

大摩發表技術研究報告表示，相信中鐵建(01186-HK)未來60天股價將上升，發生機率預計超80%，予中鐵建評級「增持」，目标價13.3元。該行指，公司去年第四季及今年首季盈利增長強勁，料市場反應正面。此外，PPP項目執行力度自去年第三季加快，相信可推動末季及今年首季收入穩健增長。

該行稱，更重要的是，PPP項目毛利率較高，其收入貢獻增加，亦可改善集團整體毛利率表現，因此帶動盈利增長強勁。預期集團海外業務收入增長加快，主因新興市場經濟環境改善，而因海外項目毛利率一般較本土項目高，有助支持毛利率擴張。

報告稱，大摩相信中車時代電氣(03898-HK)未來60天股價將上升，發生機率達80%。該行指，由于公司2017年第四季及2018年第一季盈利增長強勁，因此預期股價有正面反應。中車時代電氣2018年1月交付量較2017年同期高出逾一倍，因此相信2018年第一季成績將大幅高于2017年同期，支撐2018年首季盈利增長。給予中車時代電氣「增持」評級，目标價56元。

該行亦相信中國中車(01766-HK)未來60天股價將上升，主要因為預期公司去年第四季及今年首季盈利增長強勁。給予集團評級「增持」，目标價看9.5元。

該行指，中國中車股價年初至今累跌8.4%，同期恒指升8.9%，相信市場對中國鐵路總公司保守的設備采購目标過份憂慮，認為客運及貨運需求強勁，實際采購結果將令人驚喜。預期上述情況發生的可能性達到80%以上。

今日收盤，中鐵建微跌0.21%，報9.51元，成交1.14億元；中車時代電氣漲1.17%，報43.3元，成交2.54億元；中國中車漲1.31%，報7.75元，成交3.23億元。

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