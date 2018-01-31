李慧芬：9.50元之下買入萬洲國際(00288-HK) 目標11元

近日恆指在33000水平反覆，但零售股版塊逆市上升。

今年以來，內需概念的股份表現不俗，以萬洲國際(00288-HK)作為肉類零售股的龍頭，股價1月中旬發力，現正挑戰10元的心理關口。

內地官方1月製造業PMI意外連降第二個月至51.3，市場原先預期維持去年12月51.6，但已連續18個月處於擴張水平。相反，非製造業商務活動指數意外連升三個月，由去年12月55，續升至55.3，市場原先預期微降至54.9。內地消費升級將提升內需，加上其收入水平及生活質量提高，內需股有機會繼去年的科網主題後，成為今年巿場關注的焦點。

隨著進口價格過去12個月上升，相信能轉嫁成本予消費者的消費企業將會受惠。這意味企業對於今年的需求前景相對樂觀。中資內需股2018年有上行空間，主要受惠於內地去年三線、四線樓市升勢，因住戶認為自己隨著資產價值上升而變得富有，會更願意消費。

建議投資者於9.50元之下買入萬洲國際，獲利目標11元。

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