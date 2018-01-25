台經院上修今年台灣GDP 高點估落在Q2

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 2018 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.34%，較去年 11 月預測上修 0.04 個百分點，主要是因 2018 年全球經濟成長幅度大致上與 2017 年相近，而台灣也可望維持一定的動能而不致失速。

台經院估計，今年各季 GDP 分別為 2.33%、2.6%、2% 和 2.45%，均維持在 2% 之上，又以第 2 季為全年最高點。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，主要預測機構對全球經濟成長預估值可說是「萬里無雲」，在此態勢下，台灣出口可望持續強勁，而在內需方面，消費指標止跌甚至開始上揚，

其中，貿易方面，全球經濟穩健復甦，加上新興應用趨勢持續增溫、近期國際原油價格創近 3 年新高，恐帶動大宗商品價格續強。因此，台經院預估今年輸出與輸入成長率分別為 3.66%、3.75%，較前次預測值上修 0.40、0.64 個百分點；預估出口與進口金額成長率為 4.80% 和 4.90%，較前次預測值上修 1.15、1.70 個百分點。

內需方面，國內景氣復甦，台股交易投資熱絡，提升財富效果，但要留意的是，實質薪資成長幅度有限，壓縮消費成長力道，預估今年民間消費成長率為 2.12%，較前次預測小幅增加 0.02 個百分點。

在固定資本形成方面，國內廠商持續在台設廠投資，加上政府積極改善投資環境，推動前瞻基礎建設，擴增公共建設支出與國公營事業投資，台經院預估今年整體固定資本形成成長率為 3.27%，較前次預測時增加 0.32 個百分點，其中民間投資成長率為 2.30%，較前次預測時增加 0.40 個百分點。

物價方面，受到菸稅、醫療費用和勞動成本調漲影響，核心 CPI 年增率已連續 6 個月上揚，近期物價上漲壓力浮現，台經院預期今年 CPI 成長率為 1.03%，較前次預測數據上修 0.23 個百分點。