今周刊獨家》張忠謀真情告白　談徬徨、生死與愛

撰文 / 今周刊編輯團隊

2018 年開春，87 歲的科技教父主持正式交棒前最後一場法說會，依舊挺直腰桿，談笑風生；下台前，輕輕一句 I will miss you，灑脫道別。他說，就是走完一個人生階段，沒有太多感傷，但相隨多年的台積人，早已紅了眼眶。事業經營，他向來不愛風險，橋牌世界高手的他，對於台積電的未來，也總是步步精算，縝密布局，不但接班如此，未來 5 年的競爭力布局亦是。

退休前的他，帶領台積電登上經營的高峰，市值超越勁敵英特爾，一度飆漲至 6.9 兆元，占台股 2 成。如此風光，但他依然是那個持股不到 1％，誠信自持，沒有絲毫藉機謀私利，永遠的專業經理人。業界形容，他是能料敵機先，攻其不備的科技巨擘。不但創造台積電黃金 30 年，也打下台灣半導體世界龍頭的地位。

當下台前，各方掌聲如浪撲來，讚嘆接踵而至，張忠謀行將留下漂亮的退休身影之際，他接受《今周刊》獨家訪問。這一次，他不談經營、不談策略、不談產業趨勢，他坐在辦公桌前，談壯年的徬徨，談愛、生死與事業年華。

數十年的流光在我們發問下閃過眼前，一頭白髮如銀的他興之所至，吟吟笑立，拉開白板提筆寫下一首邱吉爾的詩。這首詩，為他戎馬數十載的那些日子，留下注腳，也為即將退休後，打算提筆寫就的自傳下冊，拉出序幕。談自傳下冊，從一首邱吉爾的詩開始！

我在 TI 25 年的經歷——

黃金般的晨潮

黃銅似的午潮

鉛般的黃昏

但是，無論它是什麼金屬

我都盡力擦磨

使每一個金屬發出它特有的光芒

以下是張忠謀的精彩告白：

徬徨的 50 歲，就造台積電黃金年月

這是邱吉爾的一首詩，他這樣描述他的同代人 Royal Curzon（編按：英國公爵）。Curzon 在 20 世紀初期，曾做過印度總督，那是他黃銅似的午潮，他後來回英國還是有官做，那是鉛一般的黃昏了。而我的 50 歲徬徨就在這裡（指著詩句第三行），雖是鉛一般的黃昏，但我還是盡力擦磨，使它發出它特有的光芒。

我離開 TI 時，才 52 歲，到美國通用（編按：擔任總裁）待了一年半，我就知道，不要待下去了。假如沒有 50 歲那個徬徨，會一直（在 TI）待到退休，永遠都做 TI 的 CEO，但是做 CEO 沒有希望……。

至於我創辦台積電這 30 年來都是黃金，晨潮是黃金、午潮是黃金、黃昏也是黃金！

談交棒與裸退

裸退對接班人比較好，背後有人指指點點是很討厭的事。

這段時間，我仍是台積電的董事長，仍然每天都在想未來，每天都要規畫很多事情，而很多規畫都是相當機密的。外界以慢慢放手來形容，我想，這個是對的。

若說這段時間比較特別的事，就是我會告訴他（接班人），我是怎麼做的，我為什麼要這樣做，我的考量點是什麼，他接不接受在於他，但是我會告訴他，我是怎麼做的。而這樣的溝通，不是一對一，是好幾個人。

宣布退休前，我曾跟幾個國外接班人談過，我告訴他們，我交棒時，會是裸退，他們的反應都是，哇！我如果有像你這樣的 boss 就好了。

裸退，這對台灣企業來說，是很稀有、少見的。但我沒有要樹立什麼典範的野心，我會這樣做，因為我覺得，這樣做，對公司好，對接班人好，對我也好。假如，名譽上，你把權力和頭銜都給他們（接班人）了，那事實上，背後還有個人指指點點，那是很討厭的事。

談退休與生死

階段完成了就 bye bye，不必哭哭啼啼。

我在台積電最後一次法說會，結束前，我告訴大家：I will miss you！其實，Sophie（太太張淑芬）事後也問我，是不是有點 sad？有點感傷？其實，在這種事情上，我覺得我是比較西方的，西方是每件事情都有它的階段性，完成了就 OK，沒有什麼戀戀不捨，也不能說完全沒有眷戀，至少比東方少很多。

像面對死亡，東方就是哭哭啼啼，不得了了！但是在西方，（死亡）就是這麼一回事，雖不會去鼓勵你要很快樂，但也絕對不是很悲傷的事，這就是階段性嘛！人生走完，階段完成了，就 bye bye，不必哭哭啼啼！

對死亡都如此了，死亡是時候一到，一切都完了；那退休後還有很多時間，很多事情呀。那麼，我對法說會 say goodbye，有什麼值得悲傷呢，也許是值得高興。

談愛與公益

人類科技一直進步，但愛，卻退步了！

我以前根本不知道台積電有志工社，我跟 Sophie 每天要通 3 次電話，她被選為志工社長後，我不想知道都難，呵呵！台積電之前也常捐錢，一次，她問我，知不知道捐款都用到哪裡去了。

事實上，921 地震，很多企業都捐錢，但最後發現捐款沒用多少。另一方面，企業常覺得，好像捐了錢就沒事了，就沒責任了。當 Sophie 說，志工可以做點事情，這對我們來說，是跨出一大步。

至於我個人的慈善事業，就靠她了，呵呵。如果要說我個人做公益慈善，前些時候，我幫 MIT（麻省理工學院）的經濟系翻修一棟大樓，你們知道 MIT 經濟系的地位嗎？諾貝爾從有經濟學獎 40 多年來，MIT 就出了 27 個經濟獎得主，包括現在的 3 名教授，而那棟樓，現在以我跟 Sophie 的名字命名。

來源：《今周刊》 1102 期

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