電競監視器的黑馬：微星

TrendForce 光電研究（WitsView）最新調查顯示，2017 年電競監視器（WitsView 定義為刷新率 100Hz 以上）出貨量約 250 萬台，年成長率高達 80%。展望 2018 年，出貨量可望較 2017 年增加逾 4 成，達 350 萬至 370 萬台的出貨水位。

WitsView 資深研究經理王靖怡指出，傳統液晶監視器市場自 2010 年以來規模逐年萎縮，各品牌開始積極搶占高獲利的利基型市場以維持或增加整體營收。其中，電競監視器一直是小眾但高毛利的產品，2017 年在電競市場規模擴大以及高性價比的曲面電競監視器的帶動下，各品牌廠商紛紛插旗電競市場。

而 2018 年受惠於電競市場持續擴大、第一人稱射擊遊戲熱銷、品牌強力挹注資源，以及曲面電競監視器強攻市場，各品牌將電競監視器出貨目標訂得非常積極，尤其是 2017 年出貨規模尚小的品牌廠商，多數喊出倍增的出貨目標。

目前電競監視器市場是台系品牌獨佔格局，2017 年出貨占整體逾七成。出貨量前五名依序為華碩 ASUS(2357-TW)、宏碁 acer(2353-TW)、BenQ、AOC/Philips(AMS: PHIA)、Samsung(005930-KRX)，其中，前四名皆由台系品牌包辦。

2016~2017 年電競監視器出貨市佔率。(圖：集邦)

台灣電競產業發展已久，ASUS 及 BenQ 等品牌深耕多年，而電腦硬體設備又是台灣強項，加上面板大廠 AUO 為高刷新率液晶監視器面板最大供應商，皆為台系品牌獨強的原因。

韓系品牌中，Samsung 在 2017 年電競監視器出貨量大幅成長，主要動能來自高性價比的曲面電競監視器，一舉推升韓系品牌電競監視器市占率從 2016 年的 5% 成長至 2017 年的 13%。

值得注意的是，微星 (2377-TW) 可說是 2017 年電競監視器市場中的一匹黑馬。微星以電競筆電聞名，原本就擁有非常完整的電競硬體設備產品線，只欠缺監視器。2017 年其電競監視器產品逐漸打開知名度，預計未來成長動能強勁。