電競+挖礦+切入水冷整機三箭齊發 曜越今年EPS可望2.5元起跳

電腦周邊廠曜越 (3540-TW) 今年營運起飛，包括各大電腦廠切入電競領域，作大市場，加上挖礦帶動高瓦數電源需求，以及推出水冷整機產品，法人預估，曜越今年營收仍維持 2 位數成長，每股稅後純益更將從 2.5 元起跳，創掛牌以來第 3 高紀錄。

曜越旗下電競品牌 Tt eSPORTS 今 (26) 日在台北國際電腦展發表 TT Gaming Station RGB AI 語音連動系統、Core P90 RGB 水冷電競主機系統搭配 TT Premium 頂級版 X1 RGB 銀軸機械式電競鍵盤。

曜越表示，今年電腦市場景氣看起來是相當樂觀的，其中英特爾將推出新平台，可望有一波換機潮，至於在電競部分，隨著官方態度轉趨正面，甚至連亞運也將把電競列入比賽項目，讓整體電競觀感一反之前的負面看法。

至於在個別終端應用部分，去年底曜越也決定切入水冷整機市場，曜越指出，水冷在電腦市場的數量相對小，但是生產難度高，需要由專人處理，所以產品單價也較高，是屬於大廠不願吃，小廠又吃不了的市場。曜越表示，水冷整機將由公司提供保固，以切出市場區隔。

目前市場對於比特幣多集中在顯卡概念，不過電源供應器的穩定度也會影響挖礦效率，曜約也針對挖礦市場，推出高瓦數 1000W 以上的電源供應器，平均毛利率可達 30% 以上。