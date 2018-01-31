瑞昱Q4毛利率低預期 股價一度重挫跌破月線

IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 今、明年營運展望樂觀，不過瑞昱公告第 4 季自結獲利，毛利率降到 41.84%，低於原先預期 42-44% 低標，引發市場賣壓出籠，今 (31) 日股價一度大跌逾半根停板，跌破月線支撐。

瑞昱第 4 季營運淡季不淡，受惠標案急單湧入，帶動整季營收達 108 億元，季減 1.4%，表現優於預期，去年全年營收則達 416.88 億元，在 WIFI、標案等訂單帶動下，營收創下歷史新高。

瑞昱對今年營運也正向，1 月業績表現不錯，2 月受到農曆年影響而下滑，第 1 季營收表現不會很強，但是受惠第 4 季動能延續，因此對整季表現仍是正面看。

瑞昱預期，今年全年營運仍可較去年成長，明年也更是樂觀看待，今年 WIFI 需求成長，另外規格也演進 11ac，有助瑞昱今年營運，另外電信標案預期也將優於去年，PC 產品也可成長，包含物聯網、藍牙晶片、Type-C、交換器與語音相關應用晶片產品，都可帶動瑞昱未來營運成長。

瑞昱第 4 季毛利率降到 41.84%，主要是受到產品組合影響，跌破法說預期的 42-44% 區間，今日衝擊股價走勢，盤中一度大跌逾半根停板，也跌破月線支撐。

若投資人看好瑞昱後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：瑞昱群益 74 購 01(066451-TW)、瑞昱國泰 76 購 01(065677-TW) 與瑞昱元富 77 購 01(071545-TW)。