盤前財經大事搶先讀2018年1月31日

今日操盤前瞻

主計總處公布 2017 年第 4 季經濟成長率

中國 1 月製造業 PMI

川普發表國情咨文、基建報告

歐元區 1 月 CPI

臉書、微軟、波音、高通公布 2017 年第 4 季財報

法說會: 旺宏、中華電、聯發科

股東臨時會：鴻海

增資股上市：長華科



鴻海首次股臨會討論 FII 赴陸掛牌 必看的五大重點

鴻海 (2317-TW) 將在今 (31) 日舉行公司首次股東臨時會，儘管討論議題為子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國 A 股掛牌，不過法人指出，鴻海近期股價表現欠佳，加上市場對於未來景氣仍有疑慮，因此除 FII 掛牌案外，包括景氣、蘋果、夏普以及鴻海本身的海外布局狀況，都將是外界關注的焦點。閱讀全文...



傳三星本月已生產比特幣挖礦晶片 將與台積電競爭？

據南韓網站 The Bell 透露，南韓三星電子 (Samsung) 本月起，已經開始生產用於比特幣挖礦的晶片。《ForexLive》報導，未具名的三星員工表示，三星稍早之前，已經和一家中國與比特幣挖礦有關的硬體公司簽約，並且已經開始生產這類晶片。閱讀全文...



首次國情咨文料將大談經濟 共和黨籲川普「別太戲劇化」

美國總統川普將於美東時間週二 (30 日) 晚間 9 點 10 分，前往華府國會山莊 (United States Capitol)，發表上任後首次國情咨文演說；據悉，川普將暢談他主政以來，美國經濟的亮眼表現，以及稅改的各項好處。閱讀全文...



因品質問題 蘋果 iOS 新功能將延後至明年推出

根據 Axios 網站指出，蘋果將延後推出 iOS 軟體新功能至 2019 年，原係定於今年推出。蘋果軟體主管 Craig Federighi 告訴員工說，公司必須把焦點放在效能與品質。蘋果最新 iPhone 與 iPad 軟體 --iOS 11-- 尤其問題充斥，過去一年，蘋果持續加以修復。閱讀全文...



〈鉅亨觀點〉通膨預期狂飆 請小心你的高收益債

本週二 (30 日)、週三 (31 日) 聯準會 (Fed) 將召開一月份利率會議，目前市場預期 Fed 將維持利率不變，但觀察到近期債市通膨預期的顯著走升，在一月份重點關注 Fed 對於通膨展望之態度，估計將是重要的看點之一。閱讀全文...