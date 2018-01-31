台股盤中─封關倒數、美股下跌投資心態觀望 大盤守月線

台股雞年封關進入倒數，外資昨日轉為賣超，但在丙種資金結帳壓力大的情況下，內資賣壓相對沈重，大盤指數今 (31) 日開低後回測月線支撐，權值股台積電 (2330-TW) 力守紅盤，股王大立光 (3008-TW) 開低後翻紅，召開股東臨時會的鴻海 (2317-TW) 仍是下跌，不過卻帶動台揚、建漢的漲勢，指數盤中一度小翻紅，法人認為，尾盤若能收下影線，且穩月線之上，有助指數築底等待反彈機會。

美股周二重挫，道瓊工業指數收盤大跌 362 點， 跌幅 1.37%，創 5 月以來最大單日跌幅，台股今日以 11054.36 點開出，下跌 22.42 點，早盤開低後走低下探至 11007.89 點，回測月線支撐，但在大立光等股翻紅拉升下，一度翻上 11081.81 點的紅盤，但盤中賣壓仍重，指數再翻黑，但仍守在月線之上。

鴻海今日舉行股東臨時會，討論子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國 A 股掛牌，董事長郭台銘表示，台灣小股東因為訊息不對稱，常常受到外資的影響，甚至鴻海公司基本面不錯，但受到消息面影響，造成強外資，弱內資及小股東；不過，鴻海股價仍是下跌，但台揚、建漢等股則是走揚。

鴻海相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在美股重挫下，台股今日開低回測月線，在短期均線走弱、外資賣超下，大盤短線偏弱，下跌壓力較大，盤中因跌深，加上亞股跌幅未擴大，出現止穩。

他表示，在農曆年封關日逼近、丙種資金結帳壓力、美國 10 年公債殖利率拉高等因素下，投資人考量投資風險，造成近期大盤指數下跌，收盤若能收下影線，且收在月線之上，有助後續在月線附近築底。