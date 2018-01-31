紐約匯市─歐元漲勢消退 美元削減跌幅

歐元區經濟成長數據強勁，歐元上漲。隨後歐元跌回部份漲幅，美元則削減了早場的跌幅。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 89.220。週一，美元指數上漲 0.4%。

歐元上漲至 1.2400 美元，紐約週一尾盤報 1.2383。英鎊上漲至 1.4133 美元，週一尾盤報 1.4075。今日稍早，英鎊跌破 1.40 美元，因洩漏的英國政府文件預期，英國若退出歐盟，無論英國脫歐協定如何，英國經濟均將大幅轉弱。

週一，美元上漲，美國 10 年期債券殖利率上升至 2014 年 4 月以來高點，支撑了美元走高。週二早場，殖利率回檔，對美元構成壓力。儘管殖利率隨後恢復上揚，美元價位仍低。10 年期債券殖利率最近價位報 2.71%。

投資人亦等待週二晚間川普總統的國情咨文，及週三聯準會 (Fed) 的政策決議。預期 Fed 將維持利率不變。這將是葉倫最後一次主持政策會議，隨後將由鮑爾接棒。

歐元區 2017 年經濟成長率為 2.7%，高於預估的成長 2.6%，進一步證實歐元區經濟復甦，歐元因而上漲。

英國央行總裁卡尼今日進行聽證會，他說英國通貨膨脹仍高於央行的 2% 目標。

當被問到疲弱的美元，卡尼未直接回答，他說他了解川普總統上週的談話。川普上週說，隨著美國經濟成長，美元將越來越強。

分析師說，美元未能進一步上漲，預期在國情咨文公布前，美元不致大幅變動。

美國今日公布 11 月房價指數上升 6.4%。

1 月消費者信心指數上升至 125.4，分析師預估為 125。12 月指數為 122.1。