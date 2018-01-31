【大昌投顧】盤前分析－傳產類股塑化族群跌幅擴大



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，早盤震盪仍有見拉抬力道，午盤賣壓湧現，尾盤收至當日最低點，並且失守 11000 點整數關卡，最終以下跌 145.03 點作收。短線上恐向下尋求月線支撐，而月、季線趨勢上揚，仍是偏多看待，但呈現量價背離，恐進入整理，籌碼面外資由買轉賣，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數由紅翻黑，先行回測月線，能否有支撐，仍需觀察，目前量價持續背離，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數走跌，率先加權指數跌破月線，相較弱勢，恐持續整理。電子指數高檔回落跌幅甚重，波動幅度加劇，觀察部分權值股不宜再破低較佳，而抗跌族群有 PA、網路通訊、太陽能等。傳產類股也開始修正，塑化族群跌幅擴大，而食品、部分工具機有抗跌表現。

4.FED 在 1/30、1/31 召開利率決議，也是葉倫任職的告別秀，而不少國外投資機構紛紛提出，雖可能不升息，但聲明內容恐會提及偏向鷹派，相關訊息持續留意。

5. 遊戲研究機構 Superdata 最新報告指出，2017 年 12 月單月，全球玩家在手機、PC 以及家用主機等平台上總共貢獻近 100 億美元，其中又以 PC 遊戲成長最為強勁。

