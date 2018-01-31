台股盤前—美股再大跌362點 外資恐成賣壓來源 考驗月線支撐

台股昨大跌百點，今 (31) 日持續有壓，美股道瓊指數清晨收盤大跌 362 點，恐再衝擊台股表現，盤面上留意權值股，不過受到美股走弱影響，指數今日恐跌破 11000 點與月線支撐，盤勢仍以修正格局看待。

台股今日盤面仍聚焦權值股，三星已確定開始生產比特幣挖礦晶片，可望再與台積電交鋒，而台積電今年靠比特幣與 AI 應用，營運成長幅度大幅增加，三星也同步搶進，也代表今年比特幣挖礦熱潮確實很熱。

宏達電則完成與 Google 的手機代工團隊交易，取得 321 億元現金，今年可望轉盈。

日本媒體報導，東芝有意求售 PC 部門，並正與鴻海旗下的夏普洽談中，而鴻海今日將舉行股臨會，討論子公司 FII 在大陸 A 股上市案，董座郭台銘將親自主持，包含夏普收購東芝 PC 部門在內等多項重點，預料將是今日股臨會焦點。

手機市場仍面臨修正壓力，國際市調機構統計，去年中國大陸智慧型手機首度出現衰退，出貨年減幅達 11.6%，出貨量降到 4.61 億台，而近 2 年全球智慧型手機出貨都維持個位數年增幅度，因此，去年出貨見到衰退，代表整體市場恐開始反轉，台灣相關零組件與組裝相關廠商，營運恐都響起警報。

整體而言，台股今日最大壓力仍在外資，由於美股重挫 362 點作收，除衝擊台股開盤表現，外資昨日已開始由買轉賣超台股，今日賣超力道恐持續擴大，另外內資又有丙種資金結帳壓力，指數在多重利空影響下，短線仍以回檔格局看待，靜待賣壓消化完畢。