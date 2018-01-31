【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市回跌，台股收長黑

國際主要股市接連回檔，台股大型權值股走跌，加權指數收盤大跌逾 145 點。終場台指期下跌 133 點 (-1.19%)，逆價差 12.78 點，電子期下跌 6.35 點 (-1.35%)，逆價差 1.13 點，金融期下跌 10.2 點 (-0.82%)，正價差 1.3 點，非金電期下跌 132 點 (-1.03%)，正價差 4.47 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 2905 口，淨空單部位 1780 口；投信淨空單增加 677 口，淨空單部位 35924 口；外資淨多單增加 4140 口，淨多單部位 48316 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空下跌，收長黑 K 棒，指數回落 5 日均線之下，逼近月均線支撐，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1376 億元，外資上市現貨賣超金額約 26.46 億元，期貨未平倉淨多單 48316 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.49 變動到 1.36，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權上移到 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 167,460 口。

