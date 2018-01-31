【統一證券】盤前分析－短線盤勢震盪難免，但仍有高點可期，逢低承接偏多操作



◆盤勢分析

台股昨日呈現長黑，為今年以來最大跌幅及跌點，指數跌破短期五日、十日均線，指數急速拉回，呈現震盪整理格局。本周國際事件較多，且農曆封關在即，資金觀望居多，但觀察基本面成長動能，中多格局未變，指數仍有高點可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—周三川普將發表國情諮文，將聚焦就業、基建、移民、貿易及國安等五大議題，市場雖擔憂川普再度造成貿易壁壘，但預期將發布 1.7 兆元基礎建設細節，對資本市場將是利多。此外，週四美國聯準會將發布 FOMC 會後聲明，預期維持利率不變，且新主席包威爾上任，雖然市場擔憂鷹派言論，但預期 FOMC 會議後，市場擔憂解除，市場仍會以利多解讀。

第二、美國 APPLE 再度傳出壞消息，iPhone X 生產目標在第一季下修至 2000 萬支，低於預期，而 APPLE 股價為近三個月新低，拖累台灣蘋概股走勢。市場將關注 APPLE 即將於台灣時間 2/2 日發表財報及業績展望，在今年即將推出低價 iPhone 的題材下，短線銷售不佳雖為利空，但低價 iPhone 展望將呈現利空出盡，激勵台灣相關供應鏈如和碩、TPK、GIS、欣興、瑞儀等。

第三、技術面觀察。台股指數再度跌破五日、十日短期均線，但仍維持在 11000-11200 點盤整區間，昨日適逢摩台指結算，震盪較大，但成交量 1300 億並未爆量，顯示籌碼逐步沉澱，而下檔支撐為月線，月線仍為上升格局，月線扣抵值仍低，中多格局持續。

第四、本周聚焦多數電子股法說會，其中較為重要為聯發科、力成、華邦電、瑞昱、台郡、新唐、中華電、台灣大，可逐步觀察蘋果及非蘋手機的發展狀況，及半導體景氣的展望，以目前預期來看，除匯率狀況較不佳外，從台積電法說展望來看，利多將優於利空，仍有支撐指數上攻。

