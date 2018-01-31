【大慶證券】投顧盤前－擔憂升息國際股拉回  台股月線為多空關鍵



◆盤勢分析

昨日美股跌勢延續，四大指數再次走跌，其中以費半下跌 2.03% 跌幅最重。FOMC 將在今日公布 1 月利率決議及會議聲明，市場擔憂通貨膨脹上升，使 Fed 加速升息與加強力道，美國 10 年期公債殖利率來到 2.7199%，為 2014 年以來的新高，在擔憂股債資金排擠效應下，道瓊與 S&P 500 跌破 10 日線，短線轉趨震盪。不過從基本面看，經濟數據穩健，企業獲利良好，研判雖有不利因素出現但要馬上翻轉多頭格局機率並不高，本週臉書、微軟、高通、蘋果、亞馬遜等重量企業將陸續公布財報，在目前公布財報普遍優於預期下，應可樂觀期待，只要未出現明顯衰退情形，應有助帶動美股止跌反攻。

昨日台股在美股走跌加上摩台指結算壓力下，指數開低走低，下跌 145 點收 11076 點，成交量 1392 億。台股來到高檔之際，市場追價意願下滑，昨日賣壓湧現指數跌破 10 日均線，所幸量能未明顯提升，多頭架構不變，但多方氣勢衰減，指數震盪時間恐將拉長，不過月線未遭有效跌破，台股多頭格局不變，短線震盪後仍有機會上攻。

觀察盤面，先前在電玩展題材帶動下大漲的電競股昨日普遍回檔，其中微星更是下跌超過 7%，受惠漲價題材的 MOSFET 亦是如此，尼克森、大中、富鼎均走跌 2% 左右，塑化股也在台塑四寶領跌下走弱。反觀先前漲多經過修正以及位階偏低的類股，如電動車的貿聯 - KY、和大，矽晶圓的環球晶、台勝科… 等，股價相對平穩，顯示類股間快速輪動格局不變。MWC 展即將在 2 月底開展，包括三星、SONY、小米、NOKIA 等皆計畫於展場上發表新一代旗艦機，而蘋果 iX 銷售不如預期也已反應多時，關注焦點逐漸轉往今年將推出的新機種身上，研判在展覽及題材的帶動下手機類股有機會重返輪動行列，其中以 3D 感測為觀察指標，一旦明顯轉強即是吹起反攻號角之時。傳產部分，油價在美元指數反彈、美國原油產量增加下走跌，但美元指數目前仍偏弱勢，且美國原油庫存持續下降，在多空因素角力下，研判僅為漲多後的回檔，在油價維持高檔推升塑化產品報價走揚下，塑化股修正後仍值得留意。指數來到高檔之際買盤縮手，短線上位階低的個股將較有空間逆勢上漲，可參考 3D 感測、IC 設計、5G、車電、電動車、LED、AI、塑化、鋼鐵、紡織等。

