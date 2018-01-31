【永豐期貨】台指選擇權盤前－權值股熄火 台股跌逾百點失守十日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 132 點至 11065 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.78 點，電子期逆價差縮至 - 1.08 點，金融期轉為正價差 1.1 點。現貨部分，三大法人賣超 45.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 558 口至 10612 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4140 口至 48316 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4718 口至 7306 口。

週一美股四大指數同步拉回，且美債殖利率走高且 VIX 指數單日暴漲 24%，加權指數早盤開低跌破 11200 點後，隨著台幣連二貶與前晚蘋果股價重挫 2%，台積電與鴻海同步開低，加上油價拉回拖累台塑四寶也以下跌開出，台股早盤呈現盤下震盪，11 點過後美 10 年債殖利率飆破 2.7%，美股電子盤跌近 1% 引動亞股全面大跌，終場加權指數下跌 145.03 點至 11076.78 點，成交量能 1373.78 億，較前一日增加 66.07 億。技術面來看，週二日 K 中黑跌破 10 日線並失守上周五盤中低點，多項技術指標加速死亡交叉向下，且國際股市創高後賣壓湧現，一月台股大漲 600 多點原先就累積高檔賣壓，短線仍為漲多拉回但仍需觀察月線支撐是否有守。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.36，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.31% 升至 10.4%，賣權平均隱含波動率由 12.24% 升至 12.53%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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