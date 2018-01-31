

◆盤勢分析

1. 美股持續受到投資人獲利了結，醫療保健與能源類股領跌，美股周二震盪走低，終場四大指數跌幅介於 - 2.03~-0.86%。其中，APPLE 下跌 0.86%、台積電 ADR 下跌 0.9%。

2. 美股高檔震盪，晨間亞股走勢疲弱，台股早盤低開，盤中權值股走弱帶動指數震盪走低，接近午後因美國電子盤快速翻黑，亞股跌幅持續擴大。終場台股下跌 145.03 點，跌幅 1.29%，收在 11,076.78 點，失守 10 日線，成交金額微幅擴增至 1,376.9 億元；OTC 指數收盤下跌 0.86%，表現相對抗跌。

3. 技術面與籌碼面：

均線：台股高檔震盪，短天期 (5 日、10 日) 均線下彎，但月、季線持續上揚。

量能：周二盤中下殺出量，獲利了結賣壓趨強。

技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 轉弱，但周 KD 與 MACD 仍為多方發展。

法人籌碼：三大法人合計 - 46.07 億元；外資 - 26.46 億元 (轉買為賣)、投信 + 0.74 億元、自營 - 20.35 億元。

4. 電子類股

AI、無人商店概念股：國內兩大超商龍頭導入無人商店與 AI 科技概念，激勵 3D 生物辨識 PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科走高；電子標籤 8069 元太與驅動 IC 3141 晶宏盤中股價上漲。

OEM：董事長童子賢發表公司前景不看差，4938 和碩股價再創波段新高，帶動 3231 緯創週二股價維持紅盤之上。

矽晶圓：日本矽晶圓龍頭廠商信越化學調高財測，帶動國內 3532 台勝科、5483 中美晶、6488 環球晶股價周二逆勢走強。

設備：受惠於大陸自動化設備與機器人需求增溫，2049 上銀股價再創波段新高，同業 1597 直得維持高檔震盪。

5. 非電子類股

航空：國內航空業者調高台港線燃油附加費，2610 華航同時宣布直航加州安大略，股價逆勢；抗跌 2618 長榮航穩守平盤之上。

生技：盤勢震盪加劇，避險資金轉入生技保健股，4105 東洋、4174 浩鼎、1707 葡萄王、8436 大江周二全日維持紅盤。

6. 投資建議: 大盤一波近 850 點漲勢，近期因國際股市震盪加劇，且將面臨農曆春節長假的到來，累積的獲利了結賣壓仍需時間化解，漲多個股盤中慎防衝高回落，但可留意跌深的蘋概股、MWC、原物料等相關個股。

7. 重點訊息：

摩根士丹利、里昂、摩根大通證券三外資聯手送暖，看好電子、半導體與電動車推升需求，產能更吃緊，供需緊張短期無解，紛紛上調台達電（2308）、上銀（2049）、亞德客 - KY（1590）與致茂（2360）財務預期，投資評等全為買進或優於大盤，工具機族群春風拂面。摩根士丹利證券對台達電、上銀、亞德客 - KY、致茂的合理股價估值，分別是 185 元、455 元、530 元與 180 元。

金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）供不應求，傳已有業者再度調漲 2 月報價，其中，PC 類漲 5% 至 10％，非 PC 應用漲幅達一成以上。隨漲價熱潮延續，尼克森（3317）、富鼎 (8261)、茂達(6138)、大中(6435) 等業者將受惠。市場法人推估，若此次順利調漲，台灣 MOSFET 供應商大中、尼克森、富鼎等，今年營收至少可以再成長一至二成。

