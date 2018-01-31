內銀內險ADR全跌 匯控(00005-HK)逆市升

美股連續第2日下跌，三大指數顯著下跌。反映市場恐慌情緒的VIX指數再升近7%，創去年8月中以來收市最高。港股ADR指數按比例計算，收報32482點，跌125點，跌幅0.39%。

「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報456.98元，較港收市跌4.82元；港交所(00388-HK)ADR收報287.34元，較港收市跌0.66元；匯豐控股(00005-HK)收報84.78元，較港收市升0.68元。

內銀內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.84元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.23元，較港收市跌0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報25.62元，較港收市跌0.03元。

中海油(00883-HK)ADR收報12.21元，較港收市跌0.11元；中石油(00857-HK)ADR收報5.98元，較港收市跌0.27元；中石化(00386-HK)收報6.68元，較港收市跌0.17元。



至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報82.03元較港收市，跌0.12元；聯通(00762-HK)ADR收報11.56元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.83元，較港收市跌0.01元。

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