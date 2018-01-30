搶年終獎金財 銀行加碼外幣優利定存 降低入門門檻

看準民眾將領年終獎金、紅包，銀行近期狂推外幣優利定存方案，包括花旗銀、渣打銀、匯豐銀、玉山銀、中信銀、台新銀以及彰化銀等，都有推出相關優惠利率，而土銀今 (30) 日也宣布，明天將結束的美元優存專案，延長至 2 月 28 日，且降低網銀優惠利率的門檻，從單筆美元 2000 元降至 1000 元。

今 (2018) 年來新台幣走強，至今升值幅度將近 2%，Money101.com.tw 表示，民眾可趁換匯成本仍低，趕快布局美元資產，其中也建議民眾，可在匯率的相對低點時分批買進，來平均分攤進貨成本，降低匯率風險。

舉例來說，近 10 年間，台幣兌換美元的平均匯率為 31.3165；換句話說，1 月 26 日台灣銀行牌告即期賣出價為 29.135，就是匯價的相對低點。

而觀察市面上的外幣優存方案，除了外銀和民銀搶推之外，公股銀行中，彰化銀行今年也有推出美元及人民幣定存利率優惠，其中美元定存利率優惠期間至 3 月 31 日，1 年期定存利率最高 2%；人民幣定存利率優惠同樣至 3 月 31 日，1 年期定存最高 3.4%。

土地銀行今年元旦起推出的美元外匯定期存款優存專案，將於明 (31) 日結束，由於民眾反應熱烈，土銀今天宣布，優存專案將持續延長至 2 月 28 日止，其中也降低網銀適用優惠利率的門檻，由原來單筆美元 2000 元降為 1000 元。

土地銀行表示，逢農曆過年，許多民眾領到年終獎金，可以考慮利用美元優惠利率存款專案，無論是臨櫃或網銀皆享有低門檻、高利率的優惠定存，其中臨櫃 5000 元以上、網銀 1000 元以上，3 個月為年利率 1.65%，6 個月以上為年利率 1.8%。