〈期交所展望〉原油期貨成第四支柱 夜盤交易今年擬再納4大商品

期交所今 (30) 日舉行新春記者會，董事長劉連煜表示，期交所目前商品主要有台股期權，匯率期權商品、國外指數期貨，除穩固「三足鼎立」的商品發展策略，為活絡期貨市場，今 (2018) 年還將擘劃第四大支柱「商品類」期貨，預計今年中推出原油期貨，並且夜盤交易也會擴大適用商品，包括納入黃金、原油、電子期貨與金融期貨等 4 大商品。

劉連煜表示，期交所今年持續積極推出新商品，在穩固「三足鼎立」方面，在匯率類商品發展上，已於 1 月 22 日再推出英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨，完整匯率期貨商品線。

此外，期交所也將與國際知名指數編製機構 S&P Dow Jones 指數公司 (S&P) 簽約，雙方預計於第 1 季共同發布人民幣匯率期貨指數，將分別以期交所掛牌的「小型美元兌人民幣匯率期貨」(RTF) 及「美元兌人民幣匯率期貨」(RHF) 為標的編製 2 項大小美人期貨指數。該指數將可滿足市場發展人民幣相關商品需求。

在國外股價指數類商品方面，2015 年起陸續推出日本東證貨、印度 50 期貨、美國道瓊期貨及標普 500 期貨後，目前刻已積極洽談其他國外股價指數授權，如美國那斯達克指數期貨。

劉連煜表示，除「三足鼎立」的三大類商品之外，期交所今年也將積極擘劃第四大支柱 - 商品類期貨。目前臺灣期貨市場商品類契約僅有黃金類商品，分別為美元計價、新台幣計價黃金期貨，新台幣計價黃金選擇權，考量原油貼近一般民生需求，交易人複委託從事原油期貨交易熱絡，因此也規劃上市原油期貨，以擴增商品類契約之商品線。

交易制度部分，劉連煜指出，去年上線的夜盤交易對期貨市場帶來重大改變，也是推升去年交易量創下新高的重要原因。今年仍將持續推動各項交易制度，包括：

(一) 分階段實施期貨市場動態價格穩定措施：

1 月 22 日上線之期貨市場動態價格穩定措施目前適用商品為大、小臺指近月、次近月契約，以及跨月價差契約。預計今年底將擴大適用範圍至其他國內股價指數期貨商品契約。



(二) 擴大夜盤交易適用商品

目前夜盤已掛牌商品包括大、小臺指、臺指選擇權、美國道瓊期貨及標普 500 期貨，及大小美人期貨暨選擇權、歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨以及 1 月 22 日上市的英鎊兌美元及澳幣兌美元之匯率期貨等。

為提供市場夜盤交易需求，將逐步擴大夜盤適用商品，並配合原油期貨上市，於今年同步納入黃金、原油等商品類期貨與選擇權，今年底也將再進一步納入電子期貨與金融期貨。