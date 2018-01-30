〈期交所展望〉期貨交易量去年再創歷史新高 連續4年突破2億口

期交所今 (30) 日舉行歲末記者會，董事長劉連煜表示，臺灣期貨市場去 (2017) 年在新商品及夜盤交易注入新動能之下，期交所交易量再度創下歷史新高，臺灣期貨市場交易量達到 2.6 億口，日均量超過 108 萬口，年成長 9.05%，為連續第 4 年突破 2 億口的交易量。

劉連煜表示，期交所去年 5 月推出夜盤交易，是臺灣資本市場有史以來之重大突破，國內期貨市場交易時間達到幾近全天候交易，並與歐美市場一般交易時間接軌，使交易人可於臺股收盤後，運用夜盤預先進行各種避險交易策略。

目前夜盤適用商品立基於「三足鼎立」策略，掛牌國內股價指數類 (臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權)、國外股價指數類 (美國道瓊期貨及標普 500 期貨) 及匯率類 (大小美人期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨) 等商品。

劉連煜表示，根據統計，期交所於去年 5 月推出夜盤交易，統計至年底，夜盤交易量總計達 1553 萬 1432 口，日均量 9.7 萬口，占日盤交易量比重達 10.22%，遠高於原先上線前預期的 3% 及日均量 3 萬口，這也是推升去年臺灣期貨市場年度交易量攀上歷史新高的關鍵因素。

在國際合作方面，除原先推出的國外股價指數類商品 - 日本東證期貨、印度 Nifty 50 期貨之外，期交所去年 5 月與芝加哥商業交易所 (CME) 合作推出新台幣計價的美國道瓊期貨及標普 500 期貨，並同時掛在夜盤交易，去年此兩項商品合計的日均量亦達到 2727 口。

期交所亦致力於提升法人機構參與臺灣期貨市場，2017 年新增 124 家法人機構參與臺灣期貨市場交易，交易量達 445 萬口。

劉連煜強調，此一優異表現，於去年 12 月榮獲 FOW 2017 年「全球年度交易所」國際首獎的肯定，成為第一個獲此國際首獎的區域型交易所。展望今年，期交所仍將持續研議多元化商品及接軌國際的交易結算制度，包括推出原油期貨等，以滿足市場所需，並已規劃多面向的發展計畫。