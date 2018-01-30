【異動股】造紙板塊不斷走高 鴻博股份(002229-CN)等2股漲停

臨近尾盤，造紙板塊不斷走高，截止發稿，鴻博股份(002229-CN)漲停報10.75元，永吉股份(603058-CN)漲9.98%報19.07元，翔港科技(603499-CN)漲6.93%報30.41元，太陽紙業(002078-CN)漲3.95%報11.83元，新洪澤(002836-CN)漲2.46%報21.20元，冠豪高新(600433-CN)、晨鳴紙業(000488-CN)、民豐特紙(600235-CN)等股均紛紛上漲。

據華印紙箱消息，1月27-29日全國38家造紙廠的最新廢紙收購價顯示，其中31家紙廠選擇上調廢紙收購價，幅度在20-100元/噸，僅有4家選擇下調，幅度在20-50元/噸。有業内人士表示：現在紙廠漲價完全是為了穩定成品紙，而不是為了收貨。而且紙廠也算定了靠近年關市面上也收不到很多貨，漲價隻是為了成品紙好賣。

此外，據第一財經30日報道，海關總署新聞發言人張廣志表示，下一步，海關將擴大固體廢物稽查範圍，組織對廢紙等行業開展專項稽查行動。廢紙進口量的大幅減少使得小規模紙企較難獲得穩定的原料供應，而相對利好對上遊具有一定控制權，有穩定廢紙采購渠道的龍頭企業。

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