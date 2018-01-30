華仁藥業計劃配股融資7.03億 改善資本結構

香港, 2018 年 1 月 30 日 - (亞太商訊) - 1 月 26 日晚間，A 股創業板上市公司華仁藥業（300110.SZ）發布《配股說明書》、《網上路演公告》等公告，據公司公告顯示，本次華仁藥業擬以公司目前總股本 986,105,137 股為基數，按照每 10 股配售 2 股的比例向全體股東配售，共計可配股份數量為 197,221,027 股。配股價格為 3.56 元 / 股，配股代碼為｢380110｣，配股簡稱｢華仁 A1 配｣；本次配股擬募集資金總額不超過 7.03 億元，用於補充流動資金與歸還有息負債。



根據公開信息顯示，本次配股募集資金完成後，華仁藥業的財務費用將得以減少，流動資金得以補充，並為非 PVC 大輸液產品、腹透液產品的市場推廣提供資金支持。華仁藥業自上市以來，尚未進行股權融資，一直通過自身經營積累和向銀行等金融機構借款方式獲得資金支持公司業務發展。近幾年主要產品非 PVC 軟袋大輸液產品銷售毛利率一直保持在 50% 左右，毛利率水平較高且相對穩定。本次配股完成後，華仁藥業將充分利用本次配股給公司業務發展帶來的資金支持，加大產品市場拓展力度，提高公司非 PVC 軟袋大輸液產品的市場份額，做強做大公司主營業務，提升整體盈利能力。



華仁藥業表示，公司管理層已對本次公開發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，配股項目將進一步夯實公司的資金實力，改善公司資本結構，提升公司核心競爭力，提高公司可持續發展能力，以此獲取更大的發展空間，從而促進業務的長足發展，符合公司全體股東的長遠利益。



據悉，華仁藥業管理層及保薦機構於 1 月 30 日舉行網上路演，向投資者傳遞公司配股的詳細信息。



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