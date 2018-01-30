【港股午評】半日跌近280點 不用擔心 不是大調整

今日為1月份期指結算日，大市今早表現相當疲弱，一度下滑至32600點邊緣，基本上淡友是全力進攻而好友則無力還擊。午後大市是否可以守在32600點之上？相信機會不少，至少在午市收市前淡友攻勢已有所收斂，相信今日可以成功守在32600點之上收市。

恆生指數中午收市報32693點，跌273點；國企指數中午收市報13430點，跌230點，成交額為965.58億元。

內銀及股王騰訊控股(00700-HK)今早下滑，自然拖累大市表現，特別是內銀股今早跌勢頗急，三大中資銀行股均錄得逾2%跌幅。內銀股升浪是否已結束？投資者不應該單以一日表現作出評論。事實上內銀股整個1 月份均有理想表現，今日出現調整相信只屬臨時性，投資者現階段無需要過份緊張。

資源股今早紛紛下跌，中國海洋石油(00883-HK)及中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股均錄得逾2%跌幅。資源股昨日表現強勁，今日回落並不合理，但是投資者是否要在現階段入市撈底？又不見得投資者目前太急於出手。

個別醫藥股今日表現疲弱，當中更有部份醫藥股為北水鍾情的股份。有關股份今日出現急跌有何原因？實在難以說得清楚，而此類股份一向較為波動，投資者應該要更加審慎。

公用股今早表現不俗，看來有個別投資者對後市前景感到不明朗而採取守勢。至於公用股升勢是否可以持續？則相當難說。

2018年1月30日中午12時52分

文﹕張偉倫

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