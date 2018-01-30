【港股解碼】漲了這麼多的銀行股，還能上車嗎？

“暴走”的銀行股

1月份還有1天就結束了，這個月沒買銀行股的朋友顯然錯過了一波大行情，以穩健著稱的銀行板塊，無論在A股、還是港股均強勢領漲，可以說，上證與恒指的不斷走強，銀行股是主力之一。

A股中，自2018年以來，截止1月29日，銀行板塊指數漲幅為12.96%，摘下了板塊漲幅第一名桂冠。個股方面，20日漲幅超10%的有18家，其中，貴陽銀行（601997-CN）20日漲幅為26.95%，強勢領漲，南京銀行（601009-CN）、建設銀行（601939-CN）漲幅均超20%，其他三大行工商銀行（601398-CN）、農業銀行（601288-CN）、中國銀行（601988-CN）20日漲幅分別為19.84%、17.75%、15.87%。

圖：來源同花順

港股市場，截止1月29日，恒生H股金融業年迄今漲幅高達17.43%，為恒生指數成分中漲幅最高的板塊。具體到銀行個股方面，漲幅超10%的個股有14個，其中農業銀行（01288-CN）、中信銀行（00998-CN）、重慶農村商業銀行（03618-CN）三股漲幅均超30%，有四股漲幅亦超25%。

圖：整理於wind

低估值下息差復蘇

從兩市銀行股表現看，毫無“穩健”的影子，尤其在港股市場，無漲跌幅限制的情況下行情走勢顯得更“激情”些。銀行股行情走到現在，市場上對於銀行板塊有如此行情的解析也已經比比皆是，但筆者仍要說說自己的看法，讓那些沖著本輪牛市狂奔而來卻還是新手的投資者心裏有個底。

首先，銀行股的低估值是此輪行情爆發的原因之一。港股市場中，市值排名前十的銀行，匯豐控股（00005-HK）動態市盈率最高為40.1倍，中銀香港（02388-HK）第二位14.45倍，內銀股除招商銀行（03968-HK）之外，動態市盈率均不超過9倍。A股市場中，市值排名前十的銀行股中，除招商銀行（600036-CN）動態市盈率為11.86倍外，其他均未超10倍。天風證券認為，全球主要上市銀行估值平均約14倍PE，為A股銀行板塊的2倍，當前的A股銀行板塊預計2018年約7.5倍PE，約1倍PB，即使板塊大漲50%，估值仍然是很低的。

圖：整理於wind

中國銀行股估值向來較低，這也是事實，那為何選在今年初爆發？這與兩個指標的改善有莫大關係——不良貸款率和息差。隨著各大銀行2017年業績快訊的不斷披露，不良貸款率普降，具有代表性的為成都銀行不良貸款率下降0.52個百分點至1.69%，常熟銀行(601128-CN)不良貸款率實現三年連降至1.14%，在國家“金融去杠杆”的落實下，不良貸款率逐漸改善。其次，銀行業ROE開始逐步企穩上行，負債成本低及資產收益率的上升進一步擴大息差，貸款的重定價及貸款組合的改善亦會使息差擴展加快。

行情或將延續

那麼，部分銀行股漲幅已高，後入者是否還有機會？國家統計局1月18日公佈中國GDP數據，國內生產總值約82.71萬億元，同比上年增長6.9%，GDP表現強勁，宏觀經濟增長堅挺，盈利能力復蘇，內銀股反彈或將持續。1月13日，銀監會出臺《關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》，明確要求今年重點整治8個方面22條，1月17日，中國社科院金融研究銀行研究室主任曾剛在接受成都商報記者採訪時表示，同業、理財、表位等影子行業是重點整治對象。摩根大通稱，預計隨著監管行動刺激去杠杆提速、影子銀行貸款增長放緩甚至收縮，銀行貸款增速將回升。大摩1月26日發佈報告表示，內銀股未來淨息差可望擴大，對四大行評級皆為“增持”。

從目前市場情緒看，各大行對於港股市場中優質的內銀股依舊看好，相關的A股標的在港股通北上資金的掃貨中也將受益，銀行股這波行情，你還要不要上？

作者：楊世宏

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)