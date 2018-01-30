萬達商業拚生路 王健林的雙保險策略

萬達商業最早就曾計劃登陸 A 股，但最終由於重重因素在排隊 5 年後選擇放棄。隨後到 2014 年 12 月，萬達商業登陸港股，但在經歷短短兩年旅程後，由於估值始終被低估。萬達商業最終在 2016 年 3 月公告將私有化。綜合新浪、界面新聞、每日經濟新聞今 (30) 日報導，面對萬達商業 8 個月內回 A 股的壓力，王健林給萬達商業上了一套「雙保險」。

據報導，萬達商業無法如期上市後需要面臨的資金難題看起來已經解決。按照當初的要約安排，萬達商業 H 股私有化的全部股份約為 14.39%。而在本次協議落實後，騰訊 (0700-HK)、京東 (JD-US)、蘇寧雲商 (002024-CN)、融創中國 (1918-HK) 等機構的投資將完全為對賭協議買單。按照當時的公告，萬達商業 H 股要約總成本為 344.5 億人民幣，這與此次增資的規模相當。

提前結束對賭協議，對目前 IPO 排名 70 位的萬達商業來說，無異於雪中送炭。但王健林實際還給萬達商業的上市問題安排了另一道「保險」，將萬達商業拆分成商管、地產兩個子集團，以商管公司名義上市，謀求最後一搏。

專家、券商看萬達商業與中國網路巨頭企業的合作

上海易居房地產研究院總監嚴躍進分析，在業務發展方面，騰訊和京東關係密切，此次抱團與競爭夥伴等形成了更大的力量，勢必帶來商業地產版圖的變革。此次合作有利於商業地產的全面發展，尤其是微信、網路購物等都會和傳統商業地產更好結合。

網路商業模式觀察分析師郝智偉則從零售業態方面分析指出，從 2017 年開始，零售行業面臨新一次更新，加上線下線上快速發展，剛好萬達需要資產變現，大家一拍即合。

郝智偉進一步分析指出，萬達以前一直努力在往互聯網上做，這次巨頭集體入股，有點爭奪線下資產的意思。他期待各方進一步合作後，線上線下融合新模式的打造與探索能產生新的效應。在他看來，這樣的合作顯示，當前各方對線下資產的爭奪已進入白熱化階段，新零售業態進一步沖擊傳統實體零售產業競爭力度不斷加大。

英大證券首席經濟學家李大霄評論，這是一個多贏的合作，推動互聯網企業與實體的深度合作，推動是線上線下有機結合，對五方皆為重大事件，有非常正面的影響。

華泰證券認為，對於萬達廣場而言，蘇寧豐富多樣的業態可以一次性滿足萬達廣場對不同業態的需求，提高其標準化程度與擴張速度，同時蘇寧的智慧零售技術亦可對萬達商業進行賦能，提升其商業物業價值。對於蘇寧而言，此次合作將為蘇寧實現未來三年 1.5 萬家開店計劃提供龐大的物業資源支持，有助於其全渠道智慧零售的加速落地。