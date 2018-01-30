搜狐財報不佳 股價重挫15% "拖累"搜狗過山車

摘要：最新財報顯示，搜狐 2017 年第第四季凈虧損 2.94 億美元，為連續第九個季度出現凈虧損，周一截止收盤，股價下跌超 15%。搜狗上市後第一份財報亮眼，去年第第四季凈收入 3790 萬美元，較 2016 年同期上漲 80%。周一盤前，搜狗股價大漲逾 10%，但此後過山車，收盤時股價下跌超 9%，延續 IPO 以來的頹勢。

* 本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），編輯方芳。更多精彩資訊請登陸 wallstreetcn.com，或下載華爾街見聞 APP。* 首發於 29 日 22 點 31 分，更新搜狐和搜狗收盤股價。

1 月 29 日搜狐公布了 2017 年第第四季以及 2017 年度財報。財報顯示，第第四季該公司凈虧損 2.94 億美元，按美國通用會計準則，每股攤薄凈虧損 7.57 美元，為該公司連續第九個季度出現凈虧損。

按照美國通用會計準則（GAAP），搜狐 2017 年全年虧損 5.56 億美元。不按照美國通用會計準則 (Non－GAAP)，搜狐 2017 年全年凈虧損 3.10 億美元。

此外，該公司預計今年截至四月的第一財季，總營收 4.10－4.35 億美元，不按照美國通用會計準則, 完全攤薄後每股凈虧損 1.65-1.9 美元。

截至上周五，今年搜狐股價累計上漲 7%，過去 12 個月股價累計上漲 14%。財報公布之後，周一盤前搜狐股價下跌超 10%，截止收盤，股價下跌超 15%，過去 12 個月股價累計下跌 10%。

搜狐第第四季營收 5.10 億美元，較 2016 年同期增長 24%，較上一季下降 1%。2017 年全年搜狐全年營收 18.6 億美元，較 2016 年增長 13%。其中新聞、影音、搜尋、遊戲等主要業務板塊發展勢頭良好。

搜狐第第四季在線廣告收入 3.19 億美元，年增率增長 27%，較上一季增長 6%，主要受益於搜尋及搜尋相關廣告業務的增長。

搜狐第第四季非廣告收入 1.9 億美元，年增率增長 19%，較上一季下降 12%。該公司 Q4 在線遊戲收入為 1.09 億美元，年增率增長 15%，較上一季下降 17%，主要由於老遊戲的自然衰減。

華爾街見聞此前文章提到，搜狐公司 CEO 張朝陽表示，2017 年子公司搜狗的上市有利於該公司繼續擴大在中國的搜尋市場市佔率以及對人工智慧的研發。

「搜狐影音方面，2017 年是轉型的一年，我們將重點轉向自製內容，同時大幅減少對傳統電視太內容的採購。這些舉措將有助於搜狐影音大幅降低內容成本並收窄虧損。」 在遊戲方面，張朝陽指出 2017 年暢遊的收入和調整利潤較上年穩步增長，多款新手游處於研發中。

搜狐第第四季凈虧損 2.94 億美元，其中 2.34 億美元為所得稅費用。該費用包括 2017 年 12 月 22 日生效的美國新所得稅法的一次性影響的估計數字，金額為 2.14 億美元。2016 年同期凈虧損 6600 萬美元，上第一季凈虧損為 1.04 億美元。

同日搜狐旗下子公司搜狗也公布了上市後的首份財報。該公司 2017 年第第四季營收 2.78 億美元，較 2016 年同期上漲 62%。非美國通用會計準則下，第第四季凈收入 3790 萬美元，較 2016 年同期上漲 80%。

2017 年全年搜狗總營收達 9.08 億美元，較 2016 年上漲 38%。非美國通用會計準則下，凈利潤 1.059 億美元，比 2016 年增長 54%。

搜狗預計該公司 2018 年第第一季總營收將達 2.18-2.28 億美元，年增率增長 35%－41%。

華爾街見聞此前文章提到，2017 年 11 月搜狗在紐交所上市，當日開盤價 13 美元，與發行價持平，市值超過 50 億美元。不過上市後的 52 周里，搜狗股價整體表現低迷，期間最高 14.70 美元，最低 10.85 美元。截至上周五收盤，搜狗股價為 12.32 美元，仍低於收盤價。

周一搜狐股價下跌 15.74%, 報 39.02 美元。盤前搜狗股價一度漲逾 10%，但開盤後由漲轉跌，截至收盤，下跌 9.41%，報 11.17 美元。同日美股三大股指下跌，中概股大多下挫。

（圖片來自 Google 網站）

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『新聞來源／華爾街見聞』