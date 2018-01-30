富邦媒獲利創高 今年拚市占率提升 股價創逾2年新高

網購業者富邦媒 (8454-TW) 去年稅後純益 12.7 億元，每股純益 9.07 元，年增 7.3%，創歷史新高，在競爭激烈的電商市場中脫穎而出，另外今年將力拚擴大市占率，並積極在東南亞尋找布局機會，多方買盤本周起緩步進場布局，今 (30) 日股價最高已來到 240 元，創下 2015 年 12 月下旬以來高點。

富邦媒日前公布去年財報，其中第 4 季消費買氣大幅回溫，加上雙 11、雙 12 購物節加持，單季合併營收 99.4 億元，年增 30.4%，稅後純益 3.63 億元，年增 25.3%，不僅創 2014 年第 4 季以來新高，也是歷史次高。

展望 2018 年，富邦媒除已完成北區自動化物流中心，可大幅增快出貨速度，目前也正著手規劃於台灣中、南部地區增設自動化物流中心，在強化物流以及提供更多樣的商品服務後，富邦媒力拚今年可擴大市占率，同時，積極在東南亞尋找布局機會。

法人指出，第 1 季是農曆新年前民眾採購年貨，加上寒流來襲、寒假宅經濟發酵，處於電商產業旺季，成長動能無虞，而就全年來看，富邦媒積極擴充商品類別，去年底已新增 mobooks 書店，規劃今年新增中古車與線上保險業務，將持續挹注網購營收。