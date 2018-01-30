【港股早評】期結日大市更波動 宜沉著應戰

外圍股市紛紛回軟，美國三大指數齊齊低收，日韓兩國股市在早段亦低迷，既然外圍市況不給力，看來今日大市亦難有好表現。已有分析員預期大市今日將會低收，同時今日為1月份期指結算日，預料大市波幅將會進一步擴大，畢竟淡友已經靜候此時機日久，相信會進行攻勢。若淡友發動進攻，大市在哪一個水平才會喘定？看到友報訪問市場人士時指出，預料大市失守32650點才會確認後市將會出現更深入調整，簡而言之目前市場人士亦無明顯看淡後市表現，投資者無須要過份緊張及驚慌，沉著應戰吧。

或許讀者們看完第一段心裡面已罵聲四起，認為是「風涼話」。若讀者們有此感覺亦不足為奇，始終投資者真金白銀將資金投放在股票上，大市下跌等同於個人身家出現減損，又怎可以產生沉著應戰策略。若投資者願意花5分鐘時間，回想一下近期斬獲多少，以及昨日大市回落導致閣下損失或少賺了多少，相信有助穩定投資者情緒。要投資者們沉著應戰，是因為當一日投資者尚未沽貨，仍未確認自己是贏或是輸。更何況只要不是以「賭身家」形式參與股市，就算有損失亦非傷及根骨，何必因為一時得失而打亂既定的策略。大市在一個月內累積3000點升幅已是相當驚人，實在難以負苛股價持續攀升，反而股市略為調整並作出整固，更有利後市健康發展。

買股票與釣魚及捉圍棋並無太大分別，既要運氣也要技術，早前大升市讓技術平平者亦可以有理想回報。當大市波幅擴大，將會更加考驗投資者技術。不如趁目前大市未明顯轉勢前，多加檢視個人倉位，作汰弱留強之舉，同時亦可以稍為增加現金比例至15%，待市場喘定及確認升勢時再出擊。若實在忍不到，小注牛熊證，仿似買大小，贏或輸在短時間內得知結果。總之目前不是大動作的時候。

中國平安(601318-CN)(02318-HK)也好，騰訊控股(00700-HK)也好，分拆旗下業務上市已成為有關公司將業務價值體現的舉措。只要分拆這概念方興未艾，有關公司股價難有大調整機會。是否每次調整均可以給予投資者入市機會？請投資者自行決定。

內房股是一個相當有趣的故事。萬達商業成功引入騰訊等投資者，回歸A股之路會否變得更平坦？不知道。但是萬達商業的故事背後是否引證出，併購活動在內房行業變得更活躍？若如此內房的故事將不會由銷售額完全主導。

最後是資源股，昨日相關股份大放異彩，相信今日會收斂，投資者不宜太進取。

2018年1月30日上午9時

文﹕張偉倫

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