虛擬實體整合，騰訊、京東、蘇寧攜手萬達商業，打造線上線下「新消費」

【財訊快報／陳浩寧報導】由騰訊發起，攜手蘇寧、京東、融創與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約 340 億元人民幣，收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。這將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。而根據協議，京東將投資人民幣 50 億元向現有投資人收購萬達商業股份。京東相關人士表示，合作將不僅僅限於投資，騰訊、京東、萬達是無界零售下知人、知貨、知場的完美組合，三方將共同用智能化技術為線下零售重構成本、效率和體驗，共創價值。



京東表示，此次將和騰訊在線上運營、用戶數據、移動支付、消費金融、倉儲物流、雲業務等領域與萬達商業展開全方位合作；而作為中國線上線下兩大品質消費平臺的京東和萬達商業也將攜手合作，協力幫助品牌商實現對中國主力消費群體的全覆蓋。



萬達商業是萬達集團旗下核心企業，是全球規模最大的實體商業巨頭，截止 2017 年底，持有已開業商業面積 3151 萬平方米，在中國開業萬達廣場 235 個，年客流 31.9 億人次。萬達集團還擁有文化旅遊城、酒店、影院、兒童產業等海量線下消費場景。



而引入新戰略投資者後，萬達商業將更名為萬達商管集團，1 至 2 年內消化房地產業務，萬達商管今後不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業，各方將推動萬達商管集團盡快上市。



新聞稿中指出，重新定位的萬達商管集團將利用騰訊、蘇寧、京東海量線上流量和本身巨大線下商業資源開展多方面合作，騰訊將推進與萬達旗下網絡科技集團的戰略合作，同時，萬達將保持對線上線下融合發展的主導權，而騰訊、蘇寧等投資人也將持續支持萬達商業加快發展，盡快實現 1000 家萬達廣場的目標。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』