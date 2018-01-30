天合光能2017全球組件出貨量超9吉瓦，累計並網電站近2GW

中國常州市 2018 年 1 月 29 日電 / 美通社 / -- 全球領先的太陽能整體解決方案提供商天合光能公佈 2017 年全球光伏組件出貨量為 9.0-9.2 吉瓦。根據 PV-Tech 公佈的《Top-10 Moduel Suppliers in 2017》（《2017 年全球十大組件供應商）排名，天合光能繼續穩居第二名，累積出貨量超過 32 吉瓦，繼續保持全球第一。2017 年天合光能前三季度分別實現了 1.966GW、2.481GW 和 2.092GW 的出貨量，第四季度出貨量保持穩健增長，確保了全年出貨量超過 9GW。



天合光能堅持全球化戰略，截至 2017 年底上下游業務已遍佈 100 多個國家和地區。公司響應中國中央政府提出的「一帶一路」戰略，廣泛佈局「一帶一路」沿線國家，2017 年 1 月 6 日在越南投產了 1GW 的太陽能光伏電池製造項目，是目前越南最大的光伏製造商；在印度，天合光能累計出貨量突破 3GW，佔據超過 25% 的市場份額。



天合光能在全球佈局下游生態鏈，注重產品質量，為客戶提供開發、融資、設計、施工、運維等一站式系統集成解決方案。天合光能的電站業務遍佈中國、英國、美國及其它亞歐國家，包括從太陽能電站的選址、設計、融資、採購、建設、安裝、檢測、運營，到維護的整個生命週期。截至目前，公司全球項目累計並網近 2 吉瓦。



2017 年 8 月，天合光能推出全球首個家用原裝光伏品牌 -- 天合富家，短時間內即在中國實現戶用光伏市場銷售領先。公司不僅參與編製戶用光伏系統標準研製工作，成為全行業第一個通過鑒衡家用系統認證企業，還憑借優秀業績和良好信譽成功當選中國光伏行業協會戶用光伏專委會聯席主任委員單位。未來 5 年，天合光能將實施「百萬光伏屋頂計劃」，為超過 100 萬戶家庭安裝天合家用光伏系統。



截至 2017 年底，天合光能商用電站業務同比上年實現了超過 500% 的增長，業務覆蓋全國 20 餘個省份和直轄市，研發推出了「靈、致、睿」三個系列的產品解決方案，建成了數百座光伏分佈式電站。在未來 3 年內，將實施「雙千計劃」，即打造 1000 家銷售額過千萬的「光領者」商用合夥人。



2017 年，天合光能迎來了 20 歲生日。這一年，對天合光能和 15000 餘名員工來說，是繼往開來、成績斐然的一年，天合光能不僅在各項業務上實現了健康、穩健、可持續的增長，更開啟了邁向全球能源物聯網引領者的天合 3.0 時代。



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