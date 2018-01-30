易綱表示，中國債務和槓桿水平處高位，人民幣雙向波動將成為常態

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國央行副行長易綱預計今年中國經濟仍有望保持平穩增長，但也要看到中國經濟中仍存在一些問題和隱患，內生增長動力仍待強化，債務和槓桿水平還處在高位，資產泡沫 “堰塞湖” 的警報尚不能完全解除，金融亂象仍然存在，金融監管構架還有待進一步完善。

刊登在《中國金融》雜誌官方微信公眾號上的易綱署名文章《貨幣政策回顧與展望》中指出，今年中國央行將進一步完善宏觀審慎政策框架，探索將影子銀行、房地產金融、互聯網金融等納入宏觀審慎政策框架，將同業存單、綠色信貸業績考核納入 MPA(宏觀審慎評估體系) 考核，優化跨境資本流動宏觀審慎政策，對資本流動進行逆週期調節。「要健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，守住不發生系統性金融風險的底線，... 宏觀審慎政策是對貨幣政策的有益補充，二者的協同互補能夠有效應對系統性金融風險，把保持幣值穩定和維護金融穩定更好地結合起來。」



他指出，當前國內經濟繼續保持穩中向好，人民幣匯率有條件繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，當然國內外市場還存在不確定性，在此背景下人民幣匯率雙向波動將成為常態。匯率能夠發揮宏觀經濟 “自動穩定器” 的作用，央行將繼續深化人民幣匯率形成機制改革，加大市場決定匯率的力度，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在全球貨幣體系中的穩定地位。



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