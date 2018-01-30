代誌大條！跑步app洩漏台灣導彈基地位置 國防部否認

美國衞星導航公司 Strava Labs 去年推出一款運動路線追蹤程式 (APP)，隨着士兵在網上分享運動路線，連帶揭露全球多地的軍事基地和士兵活動等敏感資料，包括美國及其盟國軍事人員在阿富汗、伊拉克、敍利亞等地的活動地點和軍事基地位置，這樣會令他們很容易成為被攻擊的目標。據報該程式也暴露台灣導彈基地位置，台灣國防部則否認。

港《文匯報》綜合外電導，「Strava」支援手機及智能手帶，全球用戶人數達 2700 萬。Strava 去年 11 月更新名為「全球熱度地圖」(Global Heat Map)的運動地圖，公開由 2015 年至 2017 年 9 月間，約 10 億次用戶運動記錄，涉及約 3 兆項全球定位系統 (GPS) 數據。

香澳洲國立大學學生魯澤近日發現，Strava 的運動地圖涵蓋地點包括阿富汗、伊拉克及敘利亞等地，該些地區的居民較少使用 Strava，大部分用家均是外國軍人，外界不難從中推斷軍事基地位置。

軍事分析師施奈德表示，程式中顯示的敘利亞基地主要屬於美國及其盟國，亦有俄羅斯基地。

另有網民宣稱從地圖中，發現美軍在葉門部署的愛國者導彈系統地點。若把地圖進一步放大，外界更能觀察軍事基地內部的活動，推斷軍人行為模式，如同獲取基地的「平面圖」。即使在較和平的地區，Strava 同樣足以洩露機密，其中在美國內華達州空軍基地「51 區」，程式發現一名用家曾騎單車穿過基地。

魯澤警告，只要透過地圖上的運動記錄，便能輕易確認軍事基地的位置，甚至記錄士兵慢跑路線，若士兵像一般人使用 Strava，後果將相當危險。

Strava 發言人回應稱，程式顯示的用戶資訊屬匿名，Strava 亦容許用戶設定私隱區域，不記錄特定範圍內的運動資訊。

澳洲軍事專家法雷利認為外界高估事件造成的影響，指 Strava 容許用戶屏蔽敏感地點的活動資訊，以美國國防部五角大廈為例，大樓內部全無運動記錄，可見國防部對 Strava 的記錄或許並非全不知情。

另外，除了各國軍隊，非政府組織及志願團體亦會派駐戰亂地區，故即使地圖出現人類活動痕跡，也不代表該處必然是軍事基地。

《星島日報》援引美國網上新聞媒體《野獸日報》(The Daily Beast) 報導，台灣的導彈基地外面經常有許多軍人跑步健身，恐怕這款程式也可能暴露那些基地位置。

報導指出，台灣有些用戶是軍人，也可在熱圖上找到他們的蹤迹，可以看到他們在停放導彈發射車的停車場旁慢跑；透過熱圖，台灣一處導彈指揮部也隨之曝光，被指為安全漏洞。

而且，由於 Strava Labs 可以追蹤用戶，若導彈指揮部成員被調至其他尚未曝光的指揮部，這些隱密的導彈基地連帶也會曝光。

報導指出，一旦台海兩岸爆發戰爭，這些導彈基地恐將成為中國首要攻打的目標。

台灣國防部發言人陳中吉昨日回應稱，進入營區的官兵所攜手機都裝有一款具鎖住定位功能的軟體，不會泄漏任何機密資訊。