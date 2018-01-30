澳門博監局就母企主席涉性侵晤永利澳門

就永利澳門(01128-HK)主席史提芬永利因為捲入性醜聞報道，澳門博彩監察協調局聲明表示，就史提芬．永利在美國涉及不當行為的事件表示關注，並已於昨日與永利澳門管理層會面了解事件。

博監局重申，政府關注博彩承批公司主要股東、董事及在娛樂場擔任要職的主要僱員的適當資格，嚴格執行相關規定。

德銀發表報告稱，有關消息早於去年12月已流傳，雖然相關報導未見有新發展，但這令投資者視線從永利的基本因素轉移，有意購買該股的投資者或因而卻步。Union Gaming 則認為，永利澳門面對主要人物風險(Key Man Risk)，加上估值較高，因此調低永利澳門的評級，由買入調低至持有，並且將目標價由32元降至25元。

摩根士丹利亦將永利澳門評級由增持降至與大市同步，目標價則微降至30.5元。大摩指，永利澳門自2016年8月永利皇宮開幕起，股價已升逾2倍，雖然股價及盈利仍然能夠得益於上行周行，綜合券商亦維持看好，不過該行預期其他同業表現會較好。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)